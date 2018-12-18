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18 Грудень 2018, Київ 09:47
Новини | Події

У Кіровоградській області від ботулізму помер чоловік – МОЗ

Чоловік помер зранку 17 грудня в реанімаційному відділенні

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У Кіровоградській області від ботулізму помер 36-річний чоловік, повідомив Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України.

«Випадок підозри на ботулізм був зареєстрований на минулому тижні у 36-річного мешканця Маловисківського району Кіровоградської області, пов’язаний із споживанням консервованих овочів домашнього виробництва», – заявили в МОЗ.

У лабораторія зазначили, що в крові хворого виявили ботулотоксин типу «В».

Чоловік помер зранку 17 грудня в реанімаційному відділенні.

Ботулізм – це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Збудник хвороби розмножується в анаеробному стані (без доступу кисню) за неправильних умов зберігання чи транспортування продуктів харчування. У МОЗ рекомендують утримуватися від вживання їжі, про якість якої споживачу достеменно невідомо.

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