Бокс: українець Гвоздик програв росіянину Бетербієву

Українець Олександр Гвоздик технічним нокаутом в десятому раунді у Філадельфії (США) програв об’єднавчий бій за чемпіонські пояси WBC та IBF у напівважкій вазі росіянину Артуру Бетербієву.

Бетербієв перемагав за очками, але, коли в десятому раунді тричі відправив Гвоздика у нокдаун, рефері зупинив поєдинок.

До сьогоднішнього бою боксери не знали поразок на професійному рингу. Для українця Гвоздика – це перша поразка (у 17 боях). Росіянин Бетербієв зміг об’єднати два титули. Для нього це 15-та перемога.