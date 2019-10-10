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10 Жовтень 2019, Київ 13:31
Новини | Спорт

Усик є безумовним фаворитом бою з Візерспуном – букмекери

Олександр Усик

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Український боксер Олександр Усик є беззаперечним фаворитом бою проти американця Чазза Візерспуна, який відбудеться 13 жовтня на арені Wintrust у Чикаго.

Ставки на перемогу Олександра приймаються з коефіцієнтом 1,01 тобто поставивши 100 гривень на українця, отримати можна 101 гривню. Коефіцієнт на нічию оцінюється котируванням 34, успіх 38-річного американця – 17.

13 жовтня Усик мав боксувати з Тайроном Спонґом із Нідерландів, але потенційний суперник провалив допінг-тест, а команда Усика за чотири дні до бою знайшла заміну в особі Візерспуна.

Поєдинок 13 жовтня для Олександра Усика є дебютним у суперважкій вазі, раніше він був абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

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