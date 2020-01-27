У Києві затримали бойовика «ДНР», який стріляв у поліцейських – правоохоронці

У Києві затримали бойовика підтримуваного Росією угруповання «ДНР», який стріляв у поліцейських.

За даними поліції, у ніч на 25 січня 2020 року дільничні офіцери перебували в позаслужбовий час в одному із закладів відпочинку. До них підійшов невідомий та почав провокувати конфлікт, нецензурно лаючись, а потім запропонував продовжити з’ясовувати стосунки на вулиці.

«На відео з камери спостереження видно чоловіка, який, очікуючи на своїх опонентів, зарядив зброю. Конфлікт зловмисник продовжив лайкою, а потім дістав з кишені пістолет, направив його на одного з офіцерів поліції та здійснив постріл. Однак сталася осічка. Тоді нападник вистрелив у груди другому поліцейському. У момент, коли дільничний офіцер нахилився над пораненим колегою, стрілець приставив до його голови пістолет і знову натиснув на спусковий гачок. Але і цього разу зброя дала збій», – розповіли в поліції.

Чоловік покинув місце подій, однак його затримали через кілька годин. За словами правоохоронців, він проходив службу у незаконних збройних формуваннях угруповання «ДНР», є командиром розвідки підрозділу «Оплот», брав участь у боях під Дебальцевим та Іловайськом.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).