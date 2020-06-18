Бойовики з початку доби 6 разів стріляли на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі шість разів відкривали вогонь на Донбасі.

За даними Міноборони, бойовики стріляли з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

«Втрат у лавах Об’єднаних сил не допущено, українські підрозділи надійно тримають ситуацію під контролем. Втрати противника уточнюються», – йдеться в повідомленні.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» немає актуальних зведень про бойові дії 18 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.