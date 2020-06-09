З початку доби бойовики 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили, що від початку поточної доби підтримувані Росією бойвики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав.

Згідно з повідомленням, бойовики застосовували, в тому числі важке озброєння, в районі Оріхового, Новолуганського, Мар’їнки та Шумів.

«Наші воїни вели адекватні оборонні дії з легкого піхотного озброєння. Зазначимо, що вогонь у відповідь підрозділи Об’єднаних сил ведуть впевнившись у відсутності в секторі цивільного населення», – заявили у Міноборони.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» немає актуальних зведень про бойові дії 9 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.