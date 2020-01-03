Бойовики використали гранатомети й кулемети на підступах до Новолуганського – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики 3 січня один раз здійснили обстріл на Донбасі близько четвертої ранку на підступах до селища Новолуганське.

«З напрямку населеного пункту Доломітне окупанти відкрили прицільний вогонь з гранатометів АГС, кулеметів крупного калібру та стрілецької зброї. Обстріл тривав загалом близько пів години. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, бойових втрат у лавах ЗСУ від початку поточної доби немає.

Бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР» на своїх ресурсах даних про обстріли поточної доби не надають.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.