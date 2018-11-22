Герасимов: пропозиція депутатів запровадити відповідальність за наклеп не є позицією БПП

Пропозиція народних депутатів запровадити кримінальну відповідальність за наклеп не є позицією фракції партії «Блок Петра Порошенка», повідомив голова парламентської фракції БПП Артур Герасимов.

«Пропозиція деяких народних депутатів щодо кримінальної відповідальності за наклеп є їх особистою ініціативою і не є позицією фракції. Фракція не збиралася і цей законопроект не обговорювала, але все й так очевидно: БПП «Солідарність» поважає свободу слова і навіть у тих випадках, коли нею користуються необережно», – сказав Герасимов.

20 листопада народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» Микола Паламарчук, Артур Палатний, Олег Велікін зареєстрували в парламенті законопроект, який пропонує запровадити кримінальну відповідальність за наклеп.

На їхню думку, наклеп повинен каратися штрафом у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 – 8 500 гривень) або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі до двох років.

Згідно з проектом закону, якщо наклеп був поширений шляхом публічного демонстрування у творах, у засобах масової інформації або в мережі Інтернет, покарання повинно бути жорсткішим: від 8 500 до 25 500 гривень штрафу або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк від двох до п'яти років.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!