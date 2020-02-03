У «Слузі народу» рекомендували Брагарю утриматись від коментарів після порад «продати собаку»

Фракція «Слуга народу» рекомендувала своєму депутату Євгенію Брагарю утриматись від спікування з пресою після його заяв щодо «дискримінації російської мови в Україні» та поради продати «собаку елітної породи», аби оплатити комунальні послуги. Про це заступник голови фракції Олександр Корнієнко сказав у коментарі Радіо Свобода.

«Ми йому рекомендували зараз утриматись від коментування, але не забороняли, ми не можемо це заборонити. Це ж депутат, особистість. Я думаю, що він сам собі зараз самоцензуру увімкне», – сказав Корнієнко.

Він також додав, що «на рівні фракції, у чатах» депутат Брагар вже озвучив свою позицію, тому «в принципі все зрозуміло», однак, пізніше до цього питання ще «можливо, повернуться».

«Поки що фракція визначається (чи карати Брагаря –​ ред.). Це не порушення закону, це більше моральна історія. В принципі, Євгеній Брагар вже отримав так, як ніхто не отримував: став героєм мемів, проклять, є його адреса домашня в інтернеті, сторінку у фейсбуці йому ламали. Тобто морально він вже отримав максимально», – зазначив Корнієнко.

При цьому він додав, що виступ на телеканалі «112 Україна», де Брагар озвучив тезу про «продати собаку», був «особистою ініціативою» останнього.

«У нас немає заборони виступати (на каналах з орбіти Вітора Медведчука – ред.), але є домовленість. Час від часу депутати (фракції «Слуга народу»​ – ред.) її порушують з тих чи інших причин. Ми розуміємо, що є аудиторія, яку покривають ці канали, вона не фантастична, але вона важлива, і це якраз та аудиторія, якій нам треба особливо багато і постійно пояснювати, що ми робимо, тому що на цю аудиторію працюють активно інші і політики, і країни навіть», – пояснив Корнієнко.

Радіо Свобода спробувало більш детально поспікуватись з Євгенієм Брагаром з приводу його останніх заяв.

«Телефонуйте через два тижні», – відповів він, не уточнивши, чому.

У фракції «Слуга народу» припускають, що ця відмова – особисте рішення Брагара.

Раніше він попросив вибачення за своє висловлювання у телеефірі, коли порадив пенсіонерці із Кіровоградської області продати «собаку елітної породи», аби оплатити комунальні послуги.

«Всі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують досить низькі пенсії. Хочу наголосити, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки несправедливості, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями, приховуючи маєтки і свій розкішний спосіб життя. Приношу вибачення всім, кого могли образити мої слова», – написав він у фейсбуці.

Цей допис депутат опублікував наступного дня після ефіру, коли у соцмережах стали масово з’являтися меми про нього.

Це вже другий випадок, коли депутат Брагар опиняється у центрі дискусій через свої висловлювання. Раніше він заявив, що звернувся до поліції через «дискримінацію» російської мови ветеранкою збройного конфлікту на Донбасі, відомою як Настьонко Конфедерат, бо та заявила, що російська мова не повинна лунати в Україні.

Увечері 27 січня парамедик волонтерського медичного батальйону «Госпітальєри» Ярина Чорногуз повідомила, що їхала разом з Настею Конфедерат на автобусі з Луцька до Києва. За її словами, вони вирішили вийти посеред дороги після відмови водіїв вимкнути російський серіал.

Згодом перевізник вибачився через дії водіїв.