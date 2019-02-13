Роботодавець Магнітського засудив Лондон за відсутність санкцій за «актом Магнітського»

На відміну від інших країн, які схвалили «акт Магнітського», лише Велика Британія не запровадила санкції стосовно порушників прав людини в Росії. Про це на слуханнях у Палаті громад британського парламенту заявив засновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер.

Велика Британія схвалила «поправки Магнітського» навесні 2018 року. За словами бізнесмена, Лондон пояснив відмову застосовувати санкції законодавством Євросоюзу. Однак такі країни-члени ЄС, як Латвія, Литва та Естонія запровадили обмеження для росіян, повідомив Браудер.

Бізнесмен також сказав, що деякі члени парламенту Великої Британії лобіюють інтереси росіян. Це є однією з причин, що вказують на небажання влади запроваджувати санкції. В ході засідання Браудер нагадав, що відомий британський політик Ґреґорі Баркер домігся скасування санкцій США відносно декількох компаній російського бізнесмена Олега Дерипаски.

Браудер також закликав Лондон координувати політику санкцій зі США і Канадою.

«Акт Магнітського» був розроблений у 2012 році в США. Документ визначав коло осіб, причетних до загибелі в слідчому ізоляторі юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського і запровадив заборону на в'їзд до США і фінансові санкції щодо ряду російських чиновників. Пізніше свої «акти Магнітського» схвалили Канада і країни Балтії.

Велика Британія схвалила першу частину «акту Магнітського» в 2017 році. Документ передбачає заморожування активвів тих, хто причетний до порушень прав людини. Британська «поправка Магнітського» була включена в законопроект із боротьби з відмиванням грошей після отруєння в березні 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.