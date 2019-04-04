Браудер просить перевірити, чи відмивав Swedbank в Естонії російські гроші

Засновник інвестиційного фонду Hermitage Capital Вільям Браудер подав до прокуратури Естонії та бюро по боротьбі з відмиванням грошей заяву про фінансові махінації в естонському відділенні банку Swedbank. Про це повідомляє естонський сайт Postimees. Браудер, який підозрює частину європейських банків у відмиванні російських грошей, просить перевірити підозрілі транзакції і рахунки, куди, за його даними, Danske Bank і литовський банк Ukio відправляли гроші.

На початку березня шведське суспільне телебачення SVT повідомило, що Браудер подав заяву в поліцію Швеції з проханням розглянути можливі фінансові махінації з грошима з Росії і колишніх республік СРСР в Swedbank.

Раніше розслідування шведських ЗМІ показало, що в період з 2007 по 2015 рік між рахунками Swedbank і естонського підрозділу данського Danske Bank було проведено майже чотири мільйони євро.

Розслідувачі не виключають, що вивченням цієї корупційної схеми займався юрист Hermitage Capital Сергій Магнітський. Він помер у московському слідчому ізоляторі в 2009 році.