У Бразилії тисячі військових допомагають очистити пляжі після розливу нафти

Уряд Бразилії залучив п’ять тисяч військовослужбовців до очищення пляжів після великого розливу нафти.

З початку вересня загальна протяжність забрудненої берегової лінії у північно-східній частині країни склала більше двох тисяч кілометрів. Постраждали понад 200 пляжів і 12 природоохоронних зон.

Розлив нафти виявили 2 вересня. Достовірно джерело забруднення все ще не встановили.

Міністр навколишнього середовища і екології Бразилії Рікардо Саллес стверджує, що нафта належить Венесуелі. Однак державна нафтова компанія Венесуели PDVSA ці звинувачення відкинула.

У середу, 23 жовтня, Саллес закликав Організацію американських держав (ОАД) вимагати від Венесуели відповіді на питання «про таємничий розлив нафти».

На Бразильське узбережжя вимило сотні тонн нафти. Пляжі очищають місцеві жителі, військові та державна нафтова компанія Petrobras. Влада намагається впоратися з загрозою морської дикій природі та туристичній індустрії. Через відсутність скоординованої відповіді на державному рівні сенатор Пернамбуку (одного з постраждалих штатів) Умберто Коста звинуватив президента Жаіра Болсонару в некомпетентності.