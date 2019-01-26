Прорив греблі у Бразилії: 9 загиблих, сотні зниклих безвісти

Щонайменше дев'ятеро людей загинули, сотні зникли безвісти в результаті прориву греблі, що стався 25 січня на південному сході Бразилії, в штаті Мінас-Жерайс. Про це повідомляють інформаційні агентства Reuters, AFP, DPA.

Рятувальники продовжують у суботу, 26 січня, пошук зниклих безвісти – дані про кількість таких людей міжнародні агентства подають різні: від 150 до 300.

Прорив греблі резервуару з відходами видобутку корисних копалин стався на залізорудній шахті, яка належить бразильській гірничодобувній компанії Vale SA.

Повідомляється, що на шахті працювало приблизно 300 людей.

Однак відходи після прориву греблі ринули на кілька поселень. І багато людей, як повідомили в пожежній службі міста Белу-Орізонті, опинилися у пастці, відрізані від зовнішнього світу потоками води і мулу.

Жителів прилеглих районів почали евакуювати за допомогою гелікоптерів. Про кількість евакуйованих влада поки не повідомляє.

Представник компанії Vale, якій належить шахта, повідомив, що відходами залило комуну Віла Фортеко, що неподалік від міста Брумандіньйо, пише «ВВС Україна».

Мер Брумандіньйо Авімар де Мело, повідомляє «ВВС Україна», заявив журналістам, що, за його даними, загинули принаймні 50 людей, але не виключив, що жертв може виявитися й значно більше.

За словами губернатора штату Мінас-Жейрас Ромеу Зема, шансів знайти тих, хто зміг вижити, мало.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару написав у Twitter, що в неділю відвідає місце трагедії, а міністри екології і громадської оборони вже прямують до штату Мінас-Жейрас.