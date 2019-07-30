Щонайменше 57 людей загинули через бунт у в’язниці в Бразилії

У Бразилії щонайменше 57 людей загинули внаслідок заворушень у в’язниці, повідомляє влада країни.

За повідомленням, це сталося 29 липня через конфлікт між злочинними угрупованнями: члени банди з одного тюремного блоку вторглися до іншої частини в’язниці Альтаміра у штаті Пара.

Як повідомили представники влади, 16 загиблих були обезголовлені. Інші – задихнулися після того, як частину в’язниці підпалили.

Сутички і заворушення між бандами є частими у переповнених тюрмах Бразилії.

У травні 55 в’язнів загинули під час низки заворушень у кількох в’язницях у штаті Амазонас.

Бразилія – одна з країн із найбільшою кількістю ув’язнених: близько 700 тисяч.