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Композитор Брегович потрапив в аварію у Парижі

Горан Брегович на концерті в Москві, 2015 рік

Сербський композитор та музикант Горан Брегович потрапив в аварію у Парижі. Як повідомляє журнал Pink, Брегович упав із мотоцикла, пошкодивши плече та хребет. У нього знерухомлена рука. Найближчі концерти, які мали відбутися в листопаді в Мексиці, скасовані.

Це не перший випадок, коли Бреговичу доводиться скасовувати виступи через травми. Так, у 2008 році він упав із чотириметрової висоти під час збирання вишень і пошкодив поперековий хребець.

Горан Брегович відомий як творець музики до фільмів сербського кінорежисера Еміра Кустуріци – «Час циган», «Арізонська мрія» та «Андерграунд». До початку кінокарʼєри він грав у гурті Bijelo Dugme, згодом заснував колектив «Весільно-похоронний оркестр». У своїй музиці Брегович поєднує рок, джаз та балканський фольклор. Композитора нагороджено орденами Сербії та Франції за заслуги в галузі культури.

В Україні він внесений до списку сайту «Миротворець» – через «свідоме порушення державного кордону України». У 2015 і 2019 роках він відвідував із концертами окупований Крим.

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