Котирування нафти Brent уперше за три місяці наблизилися до 40 доларів за барель

Котирування нафти еталонного сорту Brent уперше з початку березня наблизилися до позначки 40 доларів за барель. Станом на 13:45 за Києвом ціна становила 39 доларів 42 центи, це більш як на долар перевищує рівень закриття торгів 1 червня.

На ринок нафти позитивно впливає два чинники. Це поступове скорочення пов’язаних із пандемією COVID-19 обмежень і активізація економічної діяльності в більшості розвинутих країн світу, а також реалізація домовленостей про скорочення видобутку, досягнута Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) і країнами-партнерами картелю, серед яких Росія, Казахстан та інші.

Учасники угоди ОПЕК+ спочатку домовилися скоротити видобуток нафти на рекордні 9,7 мільйона барелів у травні-червні, щоб компенсувати падіння світового попиту, викликане пандемією. Саудівська Аравія та її близькосхідні союзники, які добровільно пішли на ще більш глибоке скорочення видобутку, ніж передбачено умовами угоди, нині виступають за збереження квот на видобуток на поточному рівні протягом додаткових одного-трьох місяців, повідомляє Bloomberg із посиланням інформоване джерело.

Ціни на нафту закрили зростанням вже п’ять тижнів поспіль.