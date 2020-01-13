У США помер режисер «Пригод Електроніка» та «Чародіїв» Костянтин Бромберг

У США у віці 80 років помер радянський режисер Костянтин Бромберг, який зняв «Пригоди Електроніка» та «Чародіїв». Про смерть Бромберга 12 січня повідомив режисер та сценарист Михайло Ідов.

За словами Ідова, Бромберг помер за два дні до того. Причину смерті він не назвав.

Ідов додав, що його батьки були добре знайомі з Бромбергом. Який жив у Детройті.

Костянтин Бромберг народився у 1939 році в Харкові. У 1965-му закінчив сценарний факультет ВДІК у Москві. У 1980 році на екрани вийшов дитячий фільм «Пригоди Електроніка», знятий за мотивами фантастичних повістей Євгена Велтісова, а у 1982 – «Чародії» за сценарієм Аркадія і Бориса Стругацьких.

У США Бромберг жив в Детройті, вже не займаючись кінематографом.