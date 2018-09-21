Британія розслідує відмивання грошей із Росії через Danske Bank

У Великій Британії відбувається кримінальне розслідування у зв’язку зі скандалом про відмивання великих сум грошей із Росії та інших країн колишнього СРСР в естонському відділенні данського Danske Bank, повідомляє Reuters.

Британське агентство боротьби зі злочинністю заявило 21 вересня, що перевірить, чи використовувалися в злочинних схемах відмивання грошей компанії, зареєстровані у Великій Британії.

За підсумками внутрішнього розслідування Danske Bank, в підозрілих транзакціях з 2007 до 2015 року були задіяні, крім інших, компанії, зареєстровані в самій Великій Британії і на Британських Віргінських островах. Загальна сума підозрілих транзакцій оцінюється в більш як 230 мільярдів доларів.

Улітку 2018 року позов проти банку подав засновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер. Він вважає, що естонський підрозділ Danske Bank був одним із основних каналів виведення грошей з російського бюджету в шахрайській схемі, яку розкрив загиблий у московському СІЗО юрист фонду Сергій Магнітський.

Член Європейської комісії Маргрет Верстаґер назвала скандал у Danske Bank «гігантським», закликавши до посилення контролю за банківським сектором у межах ЄС.

За непідтвердженими офіційно повідомленнями, власне розслідування ведуть також Сполучені Штати.

Цього тижня голова Danske Bank Томас Борґен оголосив про відставку.