British Airways відновлює польоти до Пакистану після тривалої перерви

Авіакомпанія British Airways відновила безпосереднє сполучення з Пакистаном через понад 10 років після призупинення польотів із міркувань безпеки.

Літак рейсу BA261 вилетів з лондонського аеропорту Гітроу в другій половині дня 2 червня і приземлився в міжнародному аеропорту Ісламабада о 7:10 за місцевим часом 3 червня.

Британський представник у Пакистані Томас Дрю назвав подію «великим днем» для своєї країни та Пакистану, а також «відображенням значного поліпшення ситуації в галузі безпеки в Пакистані».

Авіакомпанія British Airways припинила польоти до Пакистану в 2008 році, невдовзі після того, як самогубця на вантажівці підірвав себе, вбивши понад 50 людей у готелі Marriott в пакистанській столиці Ісламабаді. У грудні 2018 року британський перевізник оголосив про відновлення трьох щотижневих рейсів із лондонського аеропорту Гітроу до Ісламабада.