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17 Грудень 2018, Київ 00:10
Новини | Міжнародні

У Брюсселі мітингували проти пакту ООН щодо мігрантів

Під час сутичок біля приміщення Європейської комісії, Брюссель, 16 грудня 2018 року

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У столиці Бельгії Брюсселі, де також працює значна більшість органів Європейського союзу, тисячі людей вийшли на демонстрації проти підписаного минулого тижня пакту ООН щодо міграції.

За даними поліції, в марші, що пройшов поблизу будівель головних інституцій ЄС, узяли участь близько 5 з половиною тисяч осіб. Коли на початку маршу сталися сутички, поліція застосувала подразливий газ і водомети. Були затримані близько 90 осіб.

Кореспондент Радіо Свобода з місця подій:

Учасники маршу, який скликали крайні праві фламандські партії, висловлювали занепокоєння, що пакт може призвести до збільшення імміграції до їхньої країни.

Також у Брюсселі відбулася й контрдемонстрація протилежного спрямування, на підтримку пакту, яку організовували переважно ліві сили. В ній узяло участь близько 1 тисячі осіб.

Фламандські активісти та футбольні хулігани. Протести у Брюсселі тривають – відео
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Фламандські активісти та футбольні хулігани. Протести у Брюсселі тривають – відео

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Минулого тижня в місті Марракеші в Марокко понад 160 країн підписали Глобальний пакт за безпечну, регульовану і впорядковану міграцію. Цей документ не має обов’язкової юридичної сили. Попри це, його відмовилися підписувати США, а також ціла низка європейських країн, серед них Австрія, Італія, Польща, Словаччина чи Угорщина.

Угода має на меті досягти спільного міжнародного підходу до міграції, що має «підтримати суверенні права держав визначати власну міграційну політику», і стверджує «фундаментальну» важливість легальної міграції.

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