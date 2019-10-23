Поліція Британії: вантажівка з 39 тілами в’їхала з Бельгії, а не з Болгарії

Британська поліція заявляє, що вантажівка з 39 тілами, виявленими в англійському графстві Ессекс, в’їхала у Велику Британію із Зебрюгге (Бельгія) через англійський порт Пурфліт.

Раніше поліція графства повідомляла, що вантажівка прибула з Болгарії, а у Британію потрапила через порт Холіхед 19 жовтня.

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, тим часом, заявив, що його країна не має відношення до інциденту з виявленими у Великій Британії тілами.

Виступаючи на телеканалі BTV, Борисов заявив, що вантажівка, в якій знайшли тіла, не в’їжджала в країну від часу своєї реєстрації там.

За словами Борисова, вантажівка була зареєстрована в Болгарії громадянкою Ірландії в 2017 році, тоді залишила країну і більше туди не поверталася.

Як заявив Борисов, Болгарія співпрацює з владою Великої Британії у розслідуванні справи.

23 жовтня поліція Британії повідомила про виявлення в англійському графстві Ессекс у контейнері вантажівки тіл 39 загиблих людей.

Поліцейські виявили контейнер вночі приблизно за 30 кілометрів на схід від Лондона.

На місце прибули співробітники екстренних служб, вони оголосили про смерть 38 дорослих й одного підлітка, які були в контейнері вантажівки.

За підозрою у вбивстві затримали водія, 25-річного вихідця з Північної Ірландії.

Тіла наразі не вдалося ідентифікувати.

У поліції не уточнювали, чи були загиблі нелегальними мігрантами.