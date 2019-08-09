Частина Великої Британії була без електроенергії

Значна частина Великої Британії, зокрема частини Лондона, на якийсь час лишилася без електроенергії через значну аварію в енергосистемі. Це сталося у вечірній «час пік» і зашкодило транспортному рухові – зокрема, зупинилися електропотяги.

«Національна мережа», електро- і газопостачальна компанія в Англії і Вельсі, повідомила, що аварія сталася через проблеми з двома генераторами, але ці проблеми вже вирішили.

Перерва в енергопостачанні сталася в багатьох регіонах Англії і у Вельсі. Електрики не було лічені хвилини, близько 15, але це призвело до серйозних наслідків.

Зокрема, по всій країні був порушений залізничний рух. В уражених місцевостях затримували чи взагалі скасовували залізничні рейси у п’ятничний вечірній «час пік». Електропотяги, що вже були в дорозі, позупинялися.

Також не працювали світлофори в частині Лондона.

Інші частини столиці не потерпіли. Зокрема, не зазнали шкоди від вимкнення електрики головні аеропорти – Гітроу, Ґатвік і Лутон.