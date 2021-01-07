Посол Британії спростувала чутки про «послаблення кримських санкцій» із боку Лондона

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс спростувала чутки про нібито послаблення Лондоном санкцій щодо окупованого Росією Криму, які поширюють деякі засоби інформації.

«Велика Британія підтримує територіальну цілісність України та дотримується санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму. Повідомлення про те, що ці санкції було послаблено, є неправдивими. Загальна ліцензія, видана британським Міністерством фінансів для морських портів Криму, відтворює цілі та зміст ліцензійного відступу, передбаченого статтею 6а рішення Ради ЄС №269/2014, а отже, зберігає дію аналогічної політики. Інформація та інструкції, визначені Загальними ліцензіями, доступні на офіційній сторінці Офісу виконання фінансових санкцій при Мінфіні за цим посиланням: bit.ly/3s5kCcC», – мовиться в її заяві.

Ідеться про те, що, коли в ніч на 1 січня Велика Британія остаточно вийшла з Європейського союзу, її формально перестали стосуватися санкційні норми ЄС, тому країна відразу ж запровадила з 1 січня свої власні санкції, які повторили санкції Євросоюзу. Ці санкції передбачають можливість певних винятків – зокрема, санкції через окупацію Криму, – і ці можливості теж повторені в нових санкціях Лондона.

Зокрема, згадана можливість відступу від санкцій щодо Криму існує в ЄС із 2017 року. «І раніше була можливість здійснення розрахунків за основні потреби в кримських портах, зокрема придбання продуктів харчування, ліків, оплату лікування. Ні про які інші нововведення не йдеться», – пояснив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Раніше низка засобів інформації, в першу чергу російських чи проросійських в інших країнах, посилаючись на згадану можливість винятку щодо окупованих Росією кримських портів у нових британських санкціях, запроваджених 1 січня, стверджувала, ніби тим самим Лондон «послабив санкції щодо Криму».