У Великій Британії після Brexit запрацює «поправка Магнітського» – міністр

Велика Британія після виходу з Євросоюзу має намір ввести в дію так звану «поправку Магнітського» до закону «Про санкції і боротьбу з відмиванням грошей». Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб повідомив про це в статті, опублікованій в The Sunday Telegraph 11 серпня.

Міністр розповів, що раніше ознайомився з досвідом Канади в сфері застосування «акту Магнітського». За його словами, активи порушників прав людини будуть заморожені у Великій Британії, а самим власникам активів буде заборонено в'їжджати на територію Сполученого королівства. Рааб попередив, що порушникам заборони, які, за його словами, наживаються на інших людях і застосовують тортури, не вдасться сховатися у Великій Британії.

«Список Магнітського» був розроблений у 2012 році у Вашингтоні. У ньому визначено коло осіб, причетних до смерті юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського в московському СІЗО. Акт Магнітського передбачає візові та фінансові санкції відносно ряду російських чиновників. У чорний список потрапили ті, хто відповідальний за позасудові розправи, тортури та інші брутальні порушення прав людини. Аналогічні юридичні норми були схвалені в Естонії в 2016 році, в Канаді і Литві – в 2017-му і в Латвії – в 2018-му.