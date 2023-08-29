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Збій авіасполучення Великобританії триватиме кілька днів – міністр

Пасажири стоять у черзі в аеропорту Хітроу в Лондоні, архівне фото

Британський міністр транспорту Марк Харпер заявив, що знадобляться кілька днів, щоб усунути масові перебої в польотах через технічну проблему з системами управління повітряним рухом, повідомляє агенція Reuters.

За його словами, урядовці не вважають, що технічна проблема є результатом кібератаки.

«Я припускаю, що ще кілька днів до того, як авіакомпанії отримають свої літаки та відновлять свої послуги в нормальному режимі», – сказав Харпер BBC у вівторок.

Сотні рейсів були скасовані або відкладені в понеділок – один із найбільш завантажених днів у країні – після того, як авіадиспетчери були змушені перейти на системи ручного управління.

Аеропорт Хітроу, найбільш завантажений хаб Великобританії, у твіттері рекомендував пасажирам зв’язатися з авіакомпанією перед поїздкою в аеропорт у вівторок.

Авіакомпанії заявили, що вносять зміни у свої розклади, щоб спробувати перевезти якомога більше людей, але деякі літаки та екіпажі були не там, де мали бути.

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