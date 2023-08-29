Збій авіасполучення Великобританії триватиме кілька днів – міністр

Британський міністр транспорту Марк Харпер заявив, що знадобляться кілька днів, щоб усунути масові перебої в польотах через технічну проблему з системами управління повітряним рухом, повідомляє агенція Reuters.



За його словами, урядовці не вважають, що технічна проблема є результатом кібератаки.



«Я припускаю, що ще кілька днів до того, як авіакомпанії отримають свої літаки та відновлять свої послуги в нормальному режимі», – сказав Харпер BBC у вівторок.



Сотні рейсів були скасовані або відкладені в понеділок – один із найбільш завантажених днів у країні – після того, як авіадиспетчери були змушені перейти на системи ручного управління.



Аеропорт Хітроу, найбільш завантажений хаб Великобританії, у твіттері рекомендував пасажирам зв’язатися з авіакомпанією перед поїздкою в аеропорт у вівторок.



Авіакомпанії заявили, що вносять зміни у свої розклади, щоб спробувати перевезти якомога більше людей, але деякі літаки та екіпажі були не там, де мали бути.