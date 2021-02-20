Британія заявила про солідарність з Україною та анонсувала допомогу на соціальний проєкт

Велика Британія залишатиметься на передовій міжнародних зусиль для припинення незаконного контролю з боку Росії над Кримським півостровом, йдеться в повідомленні на сайті уряду Великобританії до сьомої річниці незаконної окупації Росією українського Криму.

«Велика Британія підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та підтримку українців, які постраждали від російської агресії, через сім років після того, як Росія незаконно анексувала Крим і розпочала там кампанію з мілітаризації півострова, що триває. У сьому річницю незаконної анексії Велика Британія оголошує про виділення фінансування під новий проєкт, спрямований на поліпшення доступу до важливих послуг для українців, які проживають у Криму. Внесок Британії в цей проект складе 168 тисяч фунтів стерлінгів, що сприятиме місцевій владі сусідньої Херсонської області в наданні допомоги тим, кому важко дістатись лікарень або подати документи для отримання українських паспортів», – йдеться в повідомленні.

У британському уряді додали, що також вітають нову міжнародну «Кримську платформу» з консолідації зусиль міжнародної спільноти задля повернення Криму під контроль України.

«Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною у протидії незаконній анексії Криму, і ми будемо продовжувати підтримувати тих, на чиє життя вплинула необґрунтована агресія Росії. Росія намагається приховати свої порушення прав людини, перешкоджаючи доступу міжнародних спостерігачів до Криму. Але ми будемо тісно співпрацювати з ООН та міжнародними партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності», – сказав міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.

Він також додав, що Велика Британія закликає Росію негайно звільнити всіх українських політичних в’язнів, які утримуються в Криму та на території Росії.

20 лютого 2014 року офіційно оголошене Верховною Радою України датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.