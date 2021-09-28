Британія переводить армію в «режим очікування», щоб полегшити паливну кризу

Британський уряд перевів армію в «режим очікування», щоб полегшити паливну кризу. Причина колапсу і панічного скуповування бензину пов’язана із доставкою його на заправки через брак водіїв бензовозів в умовах пандемії і як наслідок «Брекзиту».

Близько 150 водіїв військових вантажівок готуватимуться до доставки палива на АЗС, які вичерпують запаси через панічні покупки, викликані побоюваннями, що нестача водіїв бензовозів вдарить по доставкам, попри те, що на нафтопереробних заводах багато палива.

Паливні оператори, в тому числі Shell, BP і Esso, заявили, що на британських НПЗ «багато палива» і чекають, що попит повернеться до нормального рівня протягом декількох днів, що знизить тиск.

За оцінками влади, у Великій Британії не вистачає понад 100 тисяч водіїв вантажівок, що в останні місяці створює проблеми для низки галузей, включаючи постачальників продуктів харчування в супермаркети.

Уряд вже послабив посилення імміграційної політики після «Брекзиту», запропонувавши іноземним водіям вантажівок короткострокові відмови від віз, щоб заповнити дефіцит.

Критики звинувачують уряд у бездіяльності щодо вирішення проблеми нестачі водіїв вантажівок після виходу Великобританії з Європейського союзу в січні і пандемії COVID-19, через яку багато іноземних водіїв вантажівок покинули країну.

Дефіцит також призвів до того, що полиці в супермаркетах спорожніли, і виникли побоювання з приводу доставки їжі та іграшок на Різдво.