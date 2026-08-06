Велика Британія запровадила санкції щодо шести російських банків – Озон банк, Телепорт Банк, Ексімбанк Росії, Центр-інвест, «Реаліст Банк» і «Банк Ставр».

Як повідомляє пресслужба британскього уряду, серед 19 підсанкційних об’єктів, окрім шести банків, є шість нещодавно придбаних танкерів тіньового флоту, відповідальних за ухилення від західних санкцій, та чотири російські компанії, що імпортують тантал і ніобій, рідкісні метали, критично важливі для виробництва військової техніки, що використовується на полі бою в Україні.

Також Лондон запровадив обмеження проти суднобудівної компанії «Північний Інжиніринг», а також компаній «МеталКомплект», «НІКом», «Промсіз» та «Технолюкс».

Російська служба Радіо Свобода зауважує, що до списку потрапив Олександр Жданов – власник компанії «Сілтрон», яка працює у хімічній галузі.

Санкції також введено щодо морської логістичної компанії з Індії Frion Ship Management та шести нафтових танкерів та газовозів: Arctic Express, Perseas, Torvian, Asteras, Visund та Zenturo.

Міністр закордонних справ Ед Мілібенд заявив, що Британія продовжуватиме посилювати тиск на Росію, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру.

Уряд Великої Британії вже запровадив санкції проти понад 3400 осіб, організацій та суден. Останні заходи є частиною постійних зусиль Лондона щодо захисту європейської та натівської безпеки та послаблення здатності Росії продовжувати вести війну в Україні.