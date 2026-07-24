Велика Британія обіцяє захищатися після загрози КВІР

Британський уряд заявив, що його збройні сили готові захищати країну після того, як Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що американським бомбардувальникам не можна дозволяти діяти з британських баз.



У заяві від 23 липня КВІР заявив, що Сполучені Штати використовували авіабазу Ферфорд на південному заході Англії для виконання бомбардувань проти Ірану, попереджаючи, що «будь-яка база, що використовується для агресії проти іранської території, є для нас законною ціллю».



Попередження пролунало після того, як прем’єр-міністру Енді Бернему минулого тижня повідомили, що Велика Британія продовжить дію чинної угоди, яка дозволяє США використовувати британські бази для того, що уряд назвав «колективною самообороною регіону».



Уряд заявив, що угода охоплює оборонні операції США проти ракетних об’єктів та можливості, що використовуються під час атак на кораблі в Ормузькій протоці.



У відповідь на іранську загрозу речник британського уряду заявив: «Наші збройні сили готові захистити Сполучене Королівство від будь-яких нападів, чи то на нашій землі, чи з-за кордону. Велика Британія готова захищатися цілодобово».



«Це включає в себе застосування багаторівневого підходу до протиповітряної та протиракетної оборони, що забезпечується Королівським флотом, британською армією та Королівськими повітряними силами, оснащеними низкою передових можливостей, тісно співпрацюючи з нашими союзниками по НАТО», – додав речник.



Уряд також заявив, що його політика не змінилася, незважаючи на попередження КВІР, додавши, що Велика Британія залишається «відданою захисту нашого народу, наших інтересів та наших союзників, діючи відповідно до міжнародного права та не втягуючись у ширший конфлікт».



17 липня британський уряд офіційно визнав КВІР однією з перших організацій, що становлять загрозу національній безпеці Великої Британії.



