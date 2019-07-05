Бубка відкидає звинувачення в корупції під час визначення міста проведення Олімпіади-2016

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка відкидає звинувачення на свою адресу в отриманні грошей за голосування під час вибору місця проведення Олімпійських ігор у 2016 році. Про це йдеться в коментарі Бубки, який отримало Радіо Свобода.

«Я повністю відкидаю всі неправдиві твердження колишнього губернатора Ріо, який зараз відбуває довгострокове покарання у в’язниці за звинуваченням у корупції. Містер Діак ніколи не звертався до мене з приводу мого голосу на виборах міста-господаря Олімпійських ігор-2016. Мої адвокати звернуться до містера Діака, щоб він дав пояснення твердженню містера Кабрала, який у своїх свідченнях неправдиво стверджує, що містер Діак міг отримати мій голос», – заявляє Бубка.

Президент НОК додав, що доручає своїм адвокатам скористатися «усіма правовими засобами, які вони мають у своєму розпорядженні», щоб захистити його права.

Як повідомляють західні агенції новин, колишній губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал на суді 4 липня заявив, що заплатив близько двох мільйонів доларів хабарів під час визначення міста проведення Олімпіади-2016. За його словами, ці гроші пішли на купівлю дев’яти голосів, зокрема, і голосу Бубки.

Кабрал відбуває термін ув’язнення за звинуваченням у корупції.