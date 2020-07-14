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14 липня 2020, Київ 12:03
Новини | Спорт

13 липня минуло 35 років від встановлення легендарного рекорду Сергія Бубки

Сергій Бубка на церемонії проводів українськох олімпійської команди, Київ, 2016 рік

13 липня минуло 35 років відтоді, як стрибун із жердиною Сергій Бубка вперше в історії подолав висоту 6 метрів. Це сталося в 1985 році в Парижі у переддень національного свята Франції – Дня взяття Бастилії.

Надалі український спортсмен ще неодноразово бив свої ж досягнення. Його результат на відкритому повітрі (6 метрів 14 сантиметрів), установлений 31 липня 1994 року в італійському Сестрієре, і досі залишається непобитим.

Рекорд олімпійського чемпіона для залів (6 метрів 15 сантиметрів) у лютому 2014 року в Донецьку побив французький атлет Рено Лавіллені. На змагання «Зірки жердини» він злетів на висоту 6 метрів 16 сантиметрів.

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