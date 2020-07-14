13 липня минуло 35 років від встановлення легендарного рекорду Сергія Бубки

13 липня минуло 35 років відтоді, як стрибун із жердиною Сергій Бубка вперше в історії подолав висоту 6 метрів. Це сталося в 1985 році в Парижі у переддень національного свята Франції – Дня взяття Бастилії.

Надалі український спортсмен ще неодноразово бив свої ж досягнення. Його результат на відкритому повітрі (6 метрів 14 сантиметрів), установлений 31 липня 1994 року в італійському Сестрієре, і досі залишається непобитим.

Рекорд олімпійського чемпіона для залів (6 метрів 15 сантиметрів) у лютому 2014 року в Донецьку побив французький атлет Рено Лавіллені. На змагання «Зірки жердини» він злетів на висоту 6 метрів 16 сантиметрів.