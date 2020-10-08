Будівлю-«тарілку» на Либідській площі у Києві вирішили внести до реєстру пам’яток архітектури – Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики вирішило внести будівлю-«тарілку» на Либідській площі у Києві до реєстру пам’яток архітектури та монументального мистецтва, повідомив у фейсбуці міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«На Либідській є «Літаюча тарілка» – фантастичний проект архітектора Флоріана Юр’єва. Вже давно вона стала ласим предметом для забудовників, плани яких були націлені очевидно, що не на збереження одного із символів Києва. Нарешті експертною радою МКІП ми вносимо «тарілочку» до переліку реєстру пам’яток архітектури та монументального мистецтва», – повідомив Ткаченко.

За його словами, після реставрації споруда може стати сучасною концертною залою.

«З боку Міністерства культури та інформаційної політики України зробили усе можливе. Передаю естафету Київській міській державній адміністрації та Віталію Кличку: вам потрібно внести «тарілку» в список щойно виявлених пам’яток об’єктів культурної спадщини, щоб ми могли завершити процес внесення її до державного реєстру пам’яток місцевого значення», – заявив міністр.

Будівля «Тарілка, що літає» споруджена 1971 року за проєктом архітекторів Флоріана Юр’єва і Льва Новикова. Представник архітектури другої хвилі радянського модернізму. Біля «тарілки» нині будують торговий центр Ocean Mall. Серед представників громадськості лунають перестороги, що це може загрожувати самій будівлі або спотворити архітектурний ансамбль довкола.