Повідомлено про підозру колишньому гендиректору «Укроборонпрому»

Під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури детективи Національного антикорупційної прокуратури повідомили про підозру колишньому гендиректору ДК «Укроборонпром» за фактом декларування недостовірної інформації, повідомила 12 листопада пресслужба САП.

«Встановлено, що посадовець у 2016 році не вніс до декларації доходи, дві квартири, земельну ділянку у м. Києві та два автомобіля Range Rover, що є власністю його цивільної дружини», – йдеться в повідомленні САП.

У відомстві зазначили, що дії колишнього гендиректора «Укроборонпрому» кваліфіковані за статтею 366-1 Кримінального кодексу України.

У вересні поточного року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації колишнім гендиректором концерну «Укроборонпром» Павлом Букіним. Ім’я Букіна фігурувало у розслідуванні журналістів «Бігус.інфо» про розкрадання в оборонній сфері.