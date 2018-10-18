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18 Жовтень 2018, Київ 14:46
Новини | Події

Поліція: на Рівненщині невідомі чинили опір правоохоронцям і пошкодили 3 машини

За попередньою інформацією, під час сутички працівники поліції травм не отримали

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У Зарічненському районі Рівненської області близько 200 невідомих чинили опір поліцейським, які патрулювали зону незаконного видобутку бурштину, повідомила поліція регіону.

«Зловмисники у балаклавах та з палицями у руках заблокували проїзд автомобіля, шарпали за форменний одяг, кидали каміння, пошкодили три службові автомобілі. Правоохоронцям вдалося припинити конфлікт, нині протистояння немає», – заявили в поліції.
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За попередньою інформацією, під час сутички працівники поліції травм не отримали, зброю не застосовували. Дані про постраждалих унаслідок сутички до поліції не надходили.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України (опір працівникові правоохоронного органу).

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