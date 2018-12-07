Джорджа Буша-старшого поховали в Техасі поруч із дружиною і дочкою

Колишнього президента США Джорджа Буша-старшого поховали 6 грудня у Ґ'юстоні, штат Техас поруч з його дружиною Барбарою, яка померла у квітні цього року, і дочкою Робін, яка померла в 1953 році у ранньому дитинстві. Тисячі людей проводжали труну з тілом державного діяча, коли її везли до місця останнього спочинку поблизу президентської бібліотеки Буша-старшого.

5 грудня у Вашингтоні відбулася офіційна церемонія прощання з Бушем-старшим. Її відвідали світові лідери та високопосадовці.

41-й президент США Джордж Буша-старший був на посаді в 1989–1993 роках.

Буш-старший, бойовий льотчик у часи Другої світової війни, а в 1970-х роках директор Центрального розвідувального управління США, прожив довше, ніж будь-хто з президентів США. Він помер 30 листопада в Техасі у віці 94 років. Останнім часом він потерпав від хвороби Паркінсона.

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