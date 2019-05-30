Канада претендує на значну частину арктичного шельфу

Канада внесла на розгляд Комісії ООН з меж континентального шельфу досьє з заявкою на великі території під поверхнею Північного льодовитого океану аж до Північного полюса. На ті ж самі території претендують Росія і Данія.

Конвенція ООН з морського права дає прибережним державам право на континентальний шельф, що простягається на відстань до 200 морських миль від їх узбережжя і, відповідно, право на експлуатацію ресурсів морського дна і надр. Конвенція допускає розширення суверенних кордонів континентального шельфу, якщо країна має в своєму розпорядженні наукові докази, що підводні геологічні або географічні особливості є природним продовженням їх шельфів.

У представленій Оттавою документації стверджується, що підводний гірський ланцюг, відомий як Хребет Ломоносова є натуральним продовженням континентального шельфу Канади. Москва зробила таку ж заявку в Комісію ООН в 2001 році, а в 2007-му розширила список своїх територіальних домагань. Данія теж претендує на ту ж саму підводну територію, стверджуючи, що Хребет Ломоносова є природним продовженням континентального шельфу Гренландії, яка є територією Данії.

Хребет Ломоносова був виявлений радянськими полярниками в 1948 році.

Перед тим як винести рішення, Комісія ООН розгляне наукову обґрунтованість заявок трьох країн. Деякі експерти вважають, що існує ймовірність того, що орган ООН буде керуватися принципом «рівновіддаленості» від берегів країн-заявників, що дасть перевагу Данії. Втім переговори навряд почнуться у найближчі роки.