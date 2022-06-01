Відомий австралійський сервіс для дизайнерів Canva закрив доступ російським користувачам через війну в Україні, повідомив у середу співзасновник сервісу Кліфф Обріхт.

При спробі зайти на сайт на головній сторінці відображається текст: «Ми категорично засуджуємо незаконну війну Росії в Україні, яка триває».

За даними The Sydney Morning Herald, обмеження зачеплять 1,4 млн російських користувачів сервісу. При цьому клієнти з Росії становлять менше ніж 2% від усіх користувачів Canva.

Сервіс Canva був створений у 2013 році в Австралії. Canva дозволяє використовувати готові шаблони, у сервісі є вбудовані бібліотеки стокових фото та шрифтів. Програма використовується навіть для створення графічного контенту для соцмереж.