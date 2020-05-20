У світі під час пандемії різко впали викиди вуглекислого газу – науковці

Щоденні викиди вуглекислого газу в світі скоротилися на 17% у квітні 2020 року, під час піку пов’язаних із пандемією COVID-19 обмежень. Про це свідчить дослідження, опубліковане міжнародною командою науковців 19 травня.

Фахівці вивчали викиди вуглекислого газу під час пандемії та встановили, що закриття бізнесів, замовлення товарів із дому та інші заходи для запобігання поширенню вірусу призвели до кардинальних змін у споживанні енергії та викидах вуглецю. Отримані результати були опубліковані в журналі Nature Climate Change.

Провідна авторка дослідження Корін Ле Кер припустила, що надзвичайний спад буде лише тимчасовим, оскільки не є результатом структурних змін в економіці, транспорті чи енергетиці.

Нинішнє скорочення буде найбільшим щорічним зниженням викидів вуглецю після Другої світової війни.

Команда показала, що за тиждень у квітні Сполучені Штати скоротили рівень вуглекислого газу приблизно на третину, а Китай у лютому скоротив таке забруднення атмосфери майже на чверть. Індія та Європа скоротили викиди на 26 і 27 відсотків відповідно під час піку обмежень у цих регіонах.

Найбільше світове падіння відбулося з 4 до 9 квітня, коли щоденний обсяг забруднення вуглецем у світі був на 17 мільйонів метричних тонн меншим, ніж було на початку року.

Майже половина скорочень викидів припадає на менше забруднення від транспортування, переважно автомобільного. Натомість різке скорочення авіаперевезень становлять лише 10 відсотків у загальному падінні викидів.

Дослідження проводилось Global Carbon Project, консорціумом міжнародних вчених, який здійснює щорічну оцінку викидів вуглекислого газу. Вони проаналізували 450 баз даних, що показують щоденне використання енергії.