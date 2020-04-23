У США двоє котів захворіли на COVID-19

У штаті Нью-Йорк у двох котів виявили зараження новим коронавірусом, що робить їх першими хворими на COVID-19 домашніми тваринами у США. Про це повідомляє агентство Associated Press.

У міністерстві сільського господарства США та Центрі з контролю та профілактики захворювань США припускають, що тварини могли заразитися від господарів або сусідів.

У першого кота симптоми хвороби з’явилися через тиждень після того, як його господар переніс респіраторне захворювання. При цьому у хазяїна COVID-19 не виявили. На думку господарів, кіт міг заразитися, коли виходив на вулицю.

У господаря другого хворого кота діагностували COVID-19.

За словами ветеринарів, у хворих котів спостерігаються симптоми респіраторного захворювання, однак вони сподіваються, що тварини невдовзі одужають.

У лютому у Всесвітній організації охорони здоров’я повідомляли, що новий китайський коронавірус може переноситися домашніми тваринами в якості проміжного господаря.