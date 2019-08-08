На Черкащині затримали росіянина, підозрюваного у підготовці диверсії – СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Черкаській області росіянина, якого підозрюють у підготовці диверсії на стратегічно важливому військовому об’єкті.

«Оперативники спецслужби задокументували, що іноземець, який проживав на Черкащині, виготовляв вибухові речовини та саморобні вибухові пристрої. Також він проводив розвідку на територіях, прилеглих до військового аеродрому Збройних Сил України», – мовиться у повідомленні.

Під час обшуку у затриманого вилучили три саморобні вибухові пристрої, майже два кілограми хімічних речовин, електродетонатор, два види вибухових речовин, нотатки з хімічними формулами, спеціалізовану літературу та схеми створення вибухівки.

«Також виявлено матеріали, що свідчать про збір іноземцем інформації про об’єкт диверсії», – заявили у СБУ.

Громадянину Росії повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбачених частиною 1 статті 14, частиною 1 статті 113 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.