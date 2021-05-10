У конкурсній програмі міжнародного кінофестивалю «Один світ» представлений український фільм

У столиці Чехії Празі відкрився 23-й міжнародний кінофестиваль документальних фільмів «Один світ», присвячений проблематиці захисту прав людини. У програмі фестивалю в секції міжнародних конкурсних фільмів буде представлена стрічка української режисерки Аліни Гордової «Цей дощ ніколи не скінчиться».

Фільм присвячений долі Андрія, юнака з Луганщини, який шукає своє місце в житті. Його родина втекла від війни в Сирії – і потрапила в війну на частині сходу України. Андрій повертається до України і вступає добровольцем до лав місцевого відділення «Червоного хреста». Він вирушає до Німеччини, Іраку й Сирії, щоб нав’язати контакти з родичами свого батька, сирійського курда, але все ж без рідного дому його життя не складається. Поховавши батька в Сирії, Андрій повертається до України.

Стрічка, як зазначено в анотації, «відстежує тонку лінію між війною й миром, традицією й прогресом, географічною відмежованістю і родинними звичаями».

У програмі фестивалю «Один світ» буде представлений загалом 101 фільм із 50 країн світу. Фільм-переможець фестивалю буде оголошений 19 травня.

У листопаді 2020 року року стрічка «Цей дощ ніколи не скінчиться» здобула нагороду в категорії «Перша поява» на найпрестижнішому європейському фестивалі документального кіно IDFA в Амстердамі, а також на одному з найстаріших фестивалів Festival dei Popoli у Флоренції в категорії «Найкращий повнометражний фільм».