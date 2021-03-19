В Україні створять Центр інформаційної безпеки при Мінкультури

В Україні створять Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики. МКІП повідомило, що центр очолить Любов Цибульська.

«Досвід України у виявленні та протидії дезінформації є унікальним. Переважно, це ініціативи громадського сектору. Я прагну посилювати голос громадянського суспільства і допомогти державі зі стратегічними комунікаціями – чіткими, зрозумілими та скоординованими. Окремим своїм завданням бачу постійне інформування не лише української, а й міжнародної спільноти про агресію Росії та роботу над посиленням санкцій проти агресора», – сказала Цибульська.

Презентація напрямків діяльності та програм Центру запланована на кінець березня.

«Радий вітати в команді МКІП керівницю групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру Любов Цибульську», – сказав міністр Олександр Ткаченко.

Раніше Любов Цибульська працювала на низці українських телеканалів як журналістка, редакторка, сценаристка. Була радником зі стратегічних комунікацій начальника Генерального штабу ЗСУ, керівником пресслужби віцепрем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зараз Цибульська – керівник Групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру. Серед основних напрямків її роботи – дослідження російської дезінформації, вивчення основних наративів російської пропаганди та механізмів їхнього впливу на аудиторії, вивчення російських інформаційних операцій в Україні та на Заході. Також вона є радницею з протидії інформаційним загрозам міністра закордонних справ України Дмитри Кулеби.