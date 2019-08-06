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06 Серпень 2019, Київ 18:32
Новини | Міжнародні

Американця, який розсилав бомби, засудили до 20 років в’язниці

Сізар Сайок. Замальовка з залу суду. США, жовтень 2018 року

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Суд в США засудив до 20 років в'язниці жителя Флориди за звинуваченням у розсилці саморобних бомб відомим політикам-демократам і до редакції CNN восени 2018 року.

Прокуратура просила довічний термін для 57-річного Сізара Сайока. Однак суддя дійшов висновку, що бомби, за планом обвинуваченого, не повинні були спрацювати. Раніше Сайок дав свідчення і назвав коренем усіх своїх бід проблеми з психікою.

Всього засуджений розіслав 16 посилок з саморобними бомбами. Серед його адресатів були опоненти чинного президента США Дональда Трампа – Барак Обама, Хілларі Клінтон, Джо Байден, кілька членів Конгресу, актор Роберт де Ніро.

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