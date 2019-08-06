Американця, який розсилав бомби, засудили до 20 років в’язниці

Суд в США засудив до 20 років в'язниці жителя Флориди за звинуваченням у розсилці саморобних бомб відомим політикам-демократам і до редакції CNN восени 2018 року.

Прокуратура просила довічний термін для 57-річного Сізара Сайока. Однак суддя дійшов висновку, що бомби, за планом обвинуваченого, не повинні були спрацювати. Раніше Сайок дав свідчення і назвав коренем усіх своїх бід проблеми з психікою.

Всього засуджений розіслав 16 посилок з саморобними бомбами. Серед його адресатів були опоненти чинного президента США Дональда Трампа – Барак Обама, Хілларі Клінтон, Джо Байден, кілька членів Конгресу, актор Роберт де Ніро.