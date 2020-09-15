У Київській області відбулася розгерметизація газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород

У Київській області поблизу селища Чабани вночі 15 вересня відбулася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску Уренгой – Помари – Ужгород, який постачає газ до Європи.

За даними на сайті селищної ради, «відбувався потужний вихід газу в навколишнє середовище».

«На місце події виїхав голова Чабанівської селищної ради Олександр Киризлієв. Разом з представниками надзвичайних служб вдалося взяти ситуацію під контроль, встановлено заглушку та припинено вихід газу. Просимо зберігати спокій , не панікувати, в разі необхідності чітко дотримуватися вказівок представників надзвичайних служб України», – ідеться в повідомленні.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій проінформувала зранку 15 вересня, що розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 міліметрів сталася близько 00:20 поблизу селища Чабани Києво-Святошинського району.

«О 01:10 перекрито подачу газу до газопроводу. Жертв та постраждалих немає», – вказують рятувальники.

До робіт залучалося 57 людей та 18 одиниць техніки. Станом на 7:00 15 вересня до проведення робіт залучено 6 людей та 4 одиниці техніки Боярського виробничого лінійного управління магістральних газопроводів.