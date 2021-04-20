Президент Чаду помер під час зіткнень з повстанцями

Президент Чаду Ідріс Дебі помер під час зіткнень зіткнень з повстанцями на півночі країни на минулих вихідних. Про це заявили представники армії Чаду по державному телебаченні, повідомляє ВВС.

У понеділок стало відомо, що Дебі переміг на виборах 11 квітня, набравши 80 відсотків голосів. Він мав займати президентське крісло шостий термін.

Після смерті Дебі уряд і парламент у країні розпустили. Наступні 18 місяців нею буде керувати військова рада.

Вперше Ідріс Дебі прийшов до влади в результаті збройного повстання у 1990 році.

На вихідних він поїхав на лінію фронту, щоб відвідати війська, що борються з повстанцями, які базуються по інший бік кордону у Лівії. Повстанці атакували прикордонний пост в день виборів. Вони наступали на столицю Нджамену. Зіткнення з армією почалися у суботу. Генерал армії повідомив агентству Reuters, що 300 бойовиків були вбиті і 150 взяті в полон. За його словами, п’ять солдатів урядових військ було вбито і 36 поранено.

Дебі був давнім союзником Франції та інших західних держав. Однак у країні зростало невдоволення тим, як його уряд управляє нафтовими ресурсами Чаду.