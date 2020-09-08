Нове сховище ядерних відходів на ЧАЕС дозволили ввести в дію

Чорнобильська атомна електростанція отримала спеціальний дозвіл на «гарячі» випробування СВЯП-2, сховища відпрацьованого ядерного палива, повідомило у фейсбуці Державне агентство України з управління зоною відчуження.

«Під час вручення дозволу голова ДАЗВ Сергія Калашника наголосив, що отриманню дозволу передувало багато кроків. Зокрема, успішно було проведено «холодні» випробування СВЯП-2 з імітаторами відпрацьованих тепловиділяючих збірок, отримано сертифікат відповідності закінченого будівництва об'єкта від Державної архітектурної служби України, погоджено програми «гарячих» випробувань та звіт з аналізу безпеки. Зокрема, проведення «гарячих» випробування полягатиме у переміщенні у нове сховище відпрацьованих тепловиділяючих збірок, які після обробки будуть розташовані у бетонних модулях зберігання», – йдеться в повідомленні.

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В агенстві з посиланням на виконувача гендиректора Чорнобильської АЕС Володимир Пєскова заявили, що всі працівники, які будуть залучені до проведення «гарячих» випробувань, пройшли відповідну підготовку.

«ЧАЕС докладе всіх зусиль для успішного та безпечного проведення «гарячих» випробувань», - запевнив Пєсков.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, у свою чергу, заявили, що введення СВЯП-2 в експлуатацію дозволить безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо ЧАЕС протягом найближчих 100 років.

«За період генерації електроенергії, з 1977 до 2000 року, на станції накопичилося понад 21 тис. тепловидільних збірок, які зараз зберігаються у сховищі відпрацьованого ядерного палива «мокрого» типу СВЯП-1. Старе сховище не розраховане на довготривале зберігання палива і термін його експлуатації обмежений. Відтак усі відпрацьовані тепловидільні збірки мають бути переміщені в новозбудоване проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу СВЯП-2», – зазначили у міністерстві.

Будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 тривало 20 років.