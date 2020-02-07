Росія: в столиці Чечні в готелі стався напад на журналістку і адвокатку з Москви

У столиці російського регіону Чечні, місті Грозному, пізно ввечері 6 січня група людей напала на журналістку видання «Новая газета» Олену Мілашіну та адвокатку Марину Дубровіну, повідомляє «Новая газета».

Напад стався біля входу в готель і в його холі. Серед нападників були жінки, саме вони, як стверджується, найбільш активно завдавали удари руками і ногами. Напад невідомі знімали на камеру.

Мілашіна і Дубровіна прибули до Грозного на суд у справі Іслама Нуханова. Це блогер, який зняв і виклав на Youtube відеоролик про селищt в центрі Грозного, де, як стверджується, живуть родичі і найближче оточення керівника регіону Рамзана Кадирова. Блогера звинувачують у зберіганні зброї.

Журналістка оприлюднила у фейсбуці копії заяви про напад, поданої в правоохоронні органи Чечні. У заяві вона вказала, що пов’язує напад зі своєю професійною діяльністю.

Олена Мілашіна є авторкою багатьох розслідувань про порушення прав людини в Чечні, які різко критикував Кадиров.