У Чечні на 48 годин заборонили виходити з дому 

Голова російського регіону Чечня Рамзан Кадиров на два дні заборонив жителям виходити з дому. Карантинні заходи діятимуть 18 і 19 квітня, повідомив сам Кадиров у місцевому телеефірі.

Вихід на вулицю буде дозволений лише медичним працівникам, співробітникам дорожніх, комунальних та екстрених служб, а також тим у кого є спецперепустка.

Раніше видання «Новая газета» з посиланням на очевидців писала, що в Чечні, де з 29 березня почав діяти оголошений Кадировим карантин, поліцейським видали поліпропіленові труби, якими вони б’ють людей без захисних масок. При цьому джерела газети казали, що в регіоні немає в продажу захисних масок.

З 5 квітня за розпорядженням Кадирова був обмежений в’їзд до регіону транспорту з-поза меж Чечні.