Російський дипломат у Празі незаконно займався купівлею боєприпасів для снайперської зброї

У Чехії на паркінгу в містечку Ржічани (Říčany – містечко на сході Праги) в результаті дій поліції був затриманий російський дипломат – співробітник військової секції посольства Росії в Чеській Республіці. Як повідомляє 14 серпня Чеське Радіо, затриманий ще в червні дипломат займався незаконною купівлею патронів до снайперських гвинтівок та інших боєприпасів. Завдяки імунітету, який надає особі статус дипломата, російського дипломата поліція відпустила, він вже виїхав із Чехії.

Як повідомляють чеські ЗМІ, інформацію про дії російського дипломата Чеське Радіо надало з посиланням на «чотири джерела з найвищих поверхів чеських служб безпеки, інших спеціальних служб і дипломатії».

З якою метою і куди точно мали прямувати боєприпаси, які купував російський дипломат, наразі неясно, слідчі «працюють з версією, що насправді йшлося про прихованого співробітника російської таємної служби ГРУ».

Однак доказів, які стосуються цієї справи, так само, як і в інших подібних випадках, бракує. Посольство Росії в Чеській республіці повідомлення про такого російського дипломата в Празі не коментує. Так само російське посольство не відповіло на запит Чеського Радіо – Радіожурналу (Český rozhlas – Radiožurnál), яке було надіслане мейлом на офіційну адресу дипломатичного представництва.