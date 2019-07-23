У Чехії білорусу, який воював на боці угруповання «ДНР», загрожує 15 років в’язниці

Влада Чехії висунула звинувачення в тероризмі громадянину Білорусі Олексію Ф. за участь у бойових діях в Донбасі. Про це повідомляє видання Deník N.

За даними видання, в період з 2014 до 2016 роки білорус, який постійно живе в Чехії, кілька разів виїжджав на непідконтрольну українському урядові територію Донецької області, де брав участь у боях на боці підтримуваних Росією бойовиків. У 2018 році цією особою зацікавився чеський Національний центр боротьби з організованою злочинністю.

У липні органи поліції Чехії порушили стосовно іноземного громадянина справу в зв’язку з участю в збройному конфлікті, підтвердив співробітник Верховної прокуратури.

Заступник Верховного прокурора Чехії Адам Башни пояснив, що, відповідно до чеського права, приєднання до сил, що воювали проти законної, визнаної на міжнародному рівні влади України, є злочином.

За звинуваченням у тероризмі громадянину Білорусі загрожує до 15 років позбавлення волі. 40-річний білорус уже відбуває в Чехії покарання за заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.